Truck rijdt in op caravan op E313 naar Antwerpen: drie lichtgewonden Sander Bral

06 juni 2019

13u20 0 Zandhoven Op de E313 in Massenhoven (Zandhoven) richting Antwerpen is een vrachtwagen ingereden op een personenwagen met caravan. Er vielen drie lichtgewonden bij de klap. Eén rijstrook is momenteel afgesloten voor de afhandeling van het ongeval.

Om een nog onbekende reden reed de truck in op de caravan. De rechterrijstrook is versperd. Het Vlaams Verkeerscentrum verwacht dat het incident binnen het uur afgehandeld zal zijn. Er is file ontstaan richting Antwerpen.

Het verkeer op lange afstand wordt aangeraden een andere route te nemen: van Geel naar Antwerpen via de n19g en de E34, van Hasselt naar Antwerpen of Gent via Brussel.