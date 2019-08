Trouwring kwijt? Geert uit Pulle vindt hem zonder probleem terug Annelin Marien

27 augustus 2019

11u32 3 Zandhoven Geert Van Hoof (41) uit Pulle heeft wel een heel sympathieke hobby. Samen met een groep vrijwilligers, die zichzelf ‘gevonden-verloren’ noemen, duikt hij kwijtgeraakte trouwringen op. Zo hebben ze op vijf jaar al meer dan 1000 ringen aan de eigenaar terugbezorgd. “Wat mensen allemaal kwijtspelen, is niet te geloven!”

Het begon voor Geert allemaal als een hobby. Twintig jaar geleden begon hij met zijn metaaldetector gouden munten te zoeken op akkers, en sinds enkele jaren gaat hij ook al duikend op zoek naar metaal. Een jaar geleden werd Geert opgepikt door gevonden-verloren, opgericht door de Nederlander Martin Van Hees. “En zo zoek ik nu wekelijks naar trouwringen in het water.”, zegt Geert. Het gevonden-verlorenteam bestaat vijf jaar, en telt 35 vrijwilligers, waaronder drie Belgen. Ook Danny Kleeren (43) uit Sint Lenaarts en Robbe De Bruyn (16) uit Westmalle zoeken vaak mee naar trouwringen. “Zo hebben we op vijf jaar al 1060 ringen teruggevonden!”

Wekelijkse opdracht

Geert staat vooral in voor de ringen die in het water kwijt zijn geraakt. Met zijn duikpak gaat hij dan naar de bodem van vijvers, rivieren of grachten. “Wat je daar allemaal vindt, is niet te geloven. Gsm’s, sleutels, brillen, geld, juwelen,... In de grachten van Amsterdam vind je zelfs regelmatig seksspeeltjes. Wat mensen toch allemaal kwijt spelen!” Maar Geert moet vooral op zoek naar trouwringen. “Stel, iemand gaat de eendjes voeren, en hup, die ring vliegt achterna in de vijver. Dan worden wij gecontacteerd, sturen we in onze Whatsapp-groep wie het dichtste bij is, en die gaat de opdracht uitvoeren. Zo ga ik zeker één keer per week duiken.”

Geen sinecure

Geert schat de slaagkans van het vinden van een ring op 95%. Maar een trouwring zoeken in het water is geen sinecure. “Soms ligt er zoveel rommel op de bodem van een vijver of gracht, dat het uren duurt om hem te vinden. Dan staan die mensen aan de kant te wachten, vol spanning. Een maand geleden heb ik zo een ring gevonden in Gent die al 10 jaar in het water lag. Dan worden die mensen gek!”

Schattentocht

En dat doet Geert allemaal vrijwillig. Hij vraagt enkel een kilometervergoeding, en 20 euro voor de duikuitrusting die hij in orde moet maken. “Voor die mensen kost dat een kleinigheid, maar wij houden er niets aan over. Soms krijgen we wel 10 oproepen per dag, en zelfs ‘s nachts. Ik ben een kleine zelfstandige, ik heb een lasbedrijf, en daar moet ik natuurlijk ook wel rekening mee houden. Maar als ik een ring kan terugvinden met emotionele waarde, ben ik ook tevreden. Voor ons is dat een hobby, en mensen worden er gelukkig van. Ik ben ook volledig ontspannen als ik ga duiken, dan ben ik even weg van de wereld.” En Geert maakt er soms ook een familie-uitstapje van. Als ik in een tuin moet gaan zoeken, neem ik mijn zoontje mee. Dat is voor hem dan ook een soort schattentocht.”