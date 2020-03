Toekomstig nieuwbouwproject nu al via Virtual Reality te bekijken: “Je kan zelfs door de tuin wandelen” Ben Conaerts

07 maart 2020

13u19 0 Zandhoven De toekomstige inwoners van het nieuwe woonproject De Hageskes op het kermisplein in deelgemeente Pulle kunnen hun appartement nu al bekijken in Virtual Reality. Volgens vastgoedmakelaar Heylen Vastgoed, dat instaat voor de verkoop van de appartementen, gaat het om een primeur voor de gemeente.

Op het braakliggend terrein aan het kermisplein in Pulle komen er 31 nieuwbouw-appartementen, een commerciële ruimte én een gemeenschappelijke parktuin die in het verlengde loopt van het bestaande dorpsplein. De appartementen moeten nog volop gebouwd worden, maar dankzij Virtual Reality via een 3D-bril kunnen geïnteresseerde kopers nu al kennismaken met hun mogelijke nieuwe thuis.

Wandeling door de tuin

“Kopers willen vaak iets tastbaars om een van de belangrijkste beslissingen van hun leven te nemen”, zegt Karin Van Tigchelt van Heylen Vastgoed. “Het is de eerste keer dat wij deze virtuele bezoeken zullen gebruiken om de kandidaat-kopers rond te leiden. Door de geanimeerde 3D-renders kunnen de geïnteresseerden via Virtual Reality het gebouw virtueel verkennen alvorens het pand gebouwd is. Je kan de architectuur zoals de gevelafwerking of de terrassen van dichtbij benaderen. Je kan zelfs door de tuin wandelen.”

Heropleving

Gezien het toenemend aantal inwoners in Pulle zijn de nieuwe appartementen volgens de vastgoedmakelaar absoluut noodzakelijk. “Volgens de cijfers van de Vlaamse overheid kent de gemeente de komende tien jaar namelijk een bevolkingsgroei van vijf procent. Zo waren er in 2019 nog 12.982 Pullenaars, maar tegen 2030 verwacht de overheid dat de bevolking in Pulle met 684 inwoners zal toenemen. Bovendien draagt het project bij aan de heropleving van de gemeente. Het braakliggend terrein aan het kermisplein kreeg de voorbije jaren verschillende toekomstscenario’s toegeschreven, maar tot op heden was er geen vooruitgang. Vandaag zijn we dan ook uiterst tevreden dat er nu een nieuwe dorpsbuurt komt.”

Ondergrondse parking

De 31 nieuwe appartementen worden allemaal bijna energieneutraal gebouwd. Dit betekent dat er zo weinig mogelijk energie verbruikt wordt voor verwarming, ventilatie en warm water. De resterende energie die nodig is, wordt voor een groot deel voorzien via zonnepanelen. Daarnaast wordt in het project een ondergrondse parking voorzien met maar liefst 48 staanplaatsen. De verkoop start midden maart en de eerste werken beginnen in augustus 2020. Als alles volgens plan verloopt, kunnen de eerste bewoners er in de zomer van 2022 hun intrek nemen. Richtprijzen voor de appartementen starten volgens de makelaar vanaf 191.400 euro.

Meer info is te vinden op de website www.heylenvastgoed.be.