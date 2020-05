Tientallen in beslag genomen konijnen zoeken nieuwe thuis Annelin Marien

28 mei 2020

16u59 1 Zandhoven Vorige maand werden in Mol 118 konijnen in beslag genomen, die in schrijnende omstandigheden opgesloten zaten in een container. Annelies Coosemans van konijnenopvang Poezenwoef in Pulderbos kreeg net als enkele andere opvangcentra een dertigtal konijnen binnen, die nu een nieuwe thuis zoeken.

Annelies Coosemans van dierenpension Poezenwoef vangt al zes jaar konijnen op. Nu ze acht weken geleden een dochter kreeg, Amélie, dacht ze het even rustig aan te doen, maar dat was buiten een grote inbeslagname in Mol gerekend. Vorige week kreeg ze twintig konijnen binnen, de volgende dag waren dat er al dertig. “Er zat een zwanger konijn tussen, dat meteen dezelfde nacht van twaalf kleintjes beviel”, vertelt Annelies. “Ik heb nog geluk dat de konijntjes gezond zijn, in een ander opvangcentrum is een konijn bevallen van misvormde kleintjes.”

Schouder uit de kom

De konijnen komen van het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum in Heusden-Zolder, nadat ze in beslag werden genomen in Mol. “De arme beestjes zaten met 118 in een veel te warme container: de rammelaars hadden gevochten en zaten vol wonden, de vrouwtjes waren bijna allemaal zwanger, ze zaten vol parasieten en waren niet ingeënt of verzorgd. Er waren er zelfs bij met etterende oogjes en een schoudertje uit de kom.” (lees verder onder de foto)

De konijnen werden door de politie in beslag genomen en door het VZOC verdeeld onder verschillende konijnenopvangcentra, waaronder Poezenwoef uit Pulderbos. Samen met Rabbit Garden uit Essen en Pawesome Petpictures uit Malle lanceerde Poezenwoef ‘Adopteer een Konijn’, om de konijnen een nieuwe thuis te schenken. Op de Facebookpagina wordt een foto van elk konijn geplaatst, voor wie geïnteresseerd is. Een gecastreerde rammelaar kost 65 euro, een voedster (vrouwtjeskonijn) kost 50 euro.

Goede koppeling

“Ik vermoed dat de vorige eigenaar ze wilde kweken om te verkopen op de markt, en de dieren die hij niet verkocht kreeg, te slachten”, aldus Annelies. “Het is ongelooflijk dat er op markten nog steeds konijnen mogen verkocht worden, niet ingeënt of gecastreerd. De konijnen worden nu bij ons behandeld voor de parasieten, gecastreerd en ingeënt. Ook zorgen we voor een goede koppeling, want konijnen kan je beter per twee houden. Mensen die een konijn willen adopteren en al een konijn hebben, kunnen met hun konijn naar hier komen om te zien of het klikt. Of ze adopteren er meteen twee.”