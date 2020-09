Tent voor Chiro Massenhoven in afwachting van nieuwe lokalen Annelin Marien

10 september 2020

17u22 0 Zandhoven Vorige week zondag kon het nieuwe Chirojaar weer van start gaan voor Chiro Massenhoven. Omdat de voormalige lokalen afgebroken werden en er op dit moment een nieuw gebouw wordt geplaatst, huurt de gemeente Zandhoven een grote tent zodat de werkingen van de Chiro toch kunnen doorgaan.

Begin juni werd de eerste steen van de langverwachte nieuwe lokalen van Chiro Massenhoven gelegd. De werken zijn momenteel volop bezig: de gemeente voerde al funderingswerken uit, en de muren van het gelijkvloers staan al recht. Al zal het nog een tijdje duren vooraleer de nieuwe lokalen ‘chiroproof’ zijn. In afwachting daarvan ging het nieuwe Chirojaar van start in een grote tent op het grasveld tussen de kerk en het oude gemeentehuis van Massenhoven. De tent is tien op vijftien meter groot en wordt gehuurd door de gemeente, de leiding kreeg een lokaal in het oude gemeentehuis en er werd ook een materiaalkot ter beschikking gesteld.

Leider Dilan Van Linden vindt dit een goede oplossing. “Er is genoeg stockageplaats voor materiaal en er is een grasveldje, in afwachting van onze nieuwe lokalen kunnen we er dus zeker nog een tijdje Chiro geven. We zullen van de tent gebruik maken tot onze lokalen er staan, dat zal wellicht in de lente van volgend jaar zijn.”

Het volledige kostenplaatje van de lokalen wordt geraamd op 475.000 euro. Chiro Massenhoven zelf kan met de hulp van sponsors, hun stenenverkoop en de hulp op het Bal van de Burgemeester 175.000 euro bijdragen. Dan schiet nog 300.000 euro over, wat de gemeente zelf wil voorschieten mits een kleine afbetaling op termijn van Chiro Massenhoven.