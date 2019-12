Tarieven van De Populier en Het Veld stijgen licht Annelin Marien

20 december 2019

15u57 2 Zandhoven Vanaf 1 januari verhogen de tarieven van evenementenhal De Populier en sportcomplex Het Veld lichtjes. “De prijzen blijven laagdrempelig, maar werden gelijkgetrokken met omliggende gemeentes”, laat burgemeester Luc Van Hove (CD&V) weten.

Vroeger betaalden particulieren uit Zandhoven voor de grote zaal in De Populier 250 euro voor een gewoon feest, 750 euro voor een huwelijks- of samenwoningsfeest en 500 euro voor een begrafenis. Nu betalen Zandhovense particulieren 500 euro voor een feest (in het algemeen) en 250 euro voor een begrafenis. Particulieren, bedrijven en verenigingen buiten Zandhoven betalen nu allemaal 1.000 euro voor de grote zaal.

Voor de kleine zalen betalen verenigingen, besturen, diensten en adviesraden binnen Zandhoven nu 10 euro in plaats van 8 euro, particulieren binnen Zandhoven betalen 25 euro in plaats van 10 euro en particulieren buiten Zandhoven betalen 50 euro in plaats van 25 euro. Ook de tarieven van sportcomplex Het Veld verhogen lichtjes: individuele gebruikers betalen vanaf 1 januari bijvoorbeeld 27 euro per uur voor de hele sporthal in plaats van 22,50 euro.