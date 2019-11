Sterrenmama Melis (33) geeft benefiet voor ouders die kind verloren: “Zonder mijn naaste vrienden zou ik dit niet kunnen” Sander Bral

17 november 2019

17u38 0 Zandhoven Het was een erg emotioneel weekend voor Melis Leysen (33) uit Zandhoven. Eind vorig jaar verloor ze haar zoontje Roan na 21 weken zwangerschap. Ze werd sindsdien enorm gesteund door het Berrefonds, dat zich inzet voor ouders die met verlies. Dit weekend gaf ze een knallende fuif en luxe-ontbijt ten voordele van de vzw. “Je kan je niet inbeelden hoeveel steun je aan het Berrefonds hebt.”

In december 2018 verloor Melis haar zoontje Roan na 21 weken zwangerschap. In het begin wilde Melis dat verlies naar eigen zeggen in intieme kring verwerken maar toen één van haar beste vriendinnen in januari ook haar dochter moest afgeven, besloten ze samen naar het Berrefonds te trekken.

Het Berrefonds is een vzw die met een herinneringskoffertje, koesterkoffer, praatgroepen en nazorg steun op maat geeft aan ouders, broers en zussen die geconfronteerd worden met het verlies van een kind. “Ik wist niet of ik wel in aanmerking kwam, want er speelt nog te vaak een taboe rond sterrenkindjes”, herbeleeft Melis. “Maar het Berrefonds stond volledig paraat voor mij en daar ben ik hen enorm dankbaar voor. De vzw biedt enorm veel steun en zo’n herinneringskoffer is heel erg veel waard. Je kan als ouder niet elk detail blijven onthouden, het is heel fijn om via de koffer te kunnen terugkijken en herinneringen op te halen.”

De Warmste Week

Om het Berrefonds te bedanken stak Melis van vrijdag tot en met zondag een benefietweekend in elkaar onder de noemer ‘To the Stars and Back’. In het teken van De Warmste Week van Studio Brussel doneert ze de integrale opbrengst aan het Berrefonds.

Vrijdag stond De Warmste Avond op het programma in feestzaal De Populair in Zandhoven. “De keet zat goed vol, we hebben heerlijk gedanst en ik heb enorm veel goeie reacties gekregen die avond”, gaat Melis verder. Op het programma stonden deejays zoals DJ Dark E en Pat B, niet de minsten in het hardstyle-genre en elk jaar goed voor en toppositie op onder andere Tomorrowland.

Pat B en Dark E

“Hoe ik dat heb kunnen regelen? Neen, ik ken ze niet persoonlijk en ze zijn ook niet uit de regio. Ik heb ze gewoon aangeschreven met mijn verhaal. Pat B was erg ontroerd en wilde meteen meedoen, hij heeft Dark E van hetzelfde management dan ook maar meegesleurd”, lacht Melis.

“Ook Akyra stond te springen om te komen spelen omdat vrienden van hem recent ook een kindje hadden verloren. Ik wil ook Partyshakerz, Lethal Ace en Bass Dictatorz bedanken. Ik heb met alle deejays een leuk gesprek gehad, ze vonden het allemaal een heel mooi initiatief. Het doet me wel iets dat de deejays van de feestjes waar ik vroeger zelf naartoe ging, nu voor dit project willen komen spelen.”

Emotioneel

Zondag volgde dan het luxe-ontbijt, de tombola en de bingo-namiddag ten voordele van het Berrefonds. “Op de fuif was er heel de tijd luide muziek en ben je heel de tijd druk in de weer om deejays te ontvangen en de avond in goede banen te leiden, dan is er eigenlijk weinig tijd voor emotie. Maar zondag was dat wel even anders”, slikt Melis.

“Ik heb alle gasten - de tafels waren volzet - persoonlijk naar hun tafel gebracht. Je komt dan ook andere sterrenmama’s en -papa’s tegen en ook de mensen van het Berrefonds kwamen eten. Ik heb het op verschillende momenten heel erg moeilijk gehad zondag, ook nu dit verhaal brengen aan de krant is niet gemakkelijk”, benadrukt Melis. “Gelukkig kon ik ook dit weekend weer beroep doen op mijn naaste vrienden. Ze waren er van in het begin voor mij en dat blijven ze ook. Zonder hen zou ik het niet gekund hebben.”