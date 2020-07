Skatepark is verhuisd naar parking aan lagere school, asfaltlaag wordt eventueel vernieuwd Annelin Marien

06 juli 2020

17u15 0 Zandhoven De skateramp van de gemeente Zandhoven is dit weekend verhuisd van het pleintje naast het gemeentemagazijn aan De Populier naar de parking in de Amelbergastraat, aan de gemeentelijke basisschool. Maar op de nieuwe plek bleek het asfalt niet geschikt om te skaten. Het schepencollege bekijkt nu of ze een nieuwe asfaltlaag kunnen leggen op de parking.

“Op de vorige plaats van het skatepark, aan De Populier, hadden we soms last van hangjongeren en vandalisme omdat het er wat afgelegen was”, aldus burgemeester Luc Van Hove (CD&V). “We willen dat het skatepark enkel dient om te skaten, dus besloten we het te verplaatsen. Een nieuwe plek vinden was niet zo evident, want het mag niet te afgelegen zijn, maar het mag ook niet zorgen voor hinder voor buurtbewoners. Uiteindelijk viel ons oog op de parking achter de gemeentelijke basisschool: dat ligt midden in het centrum, en de parking wordt in de vakantieperiode toch veel minder gebruikt.”

Alleen bleek dat het asfalt van de parking niet geschikt is om op te skaten. “Er zal in het schepencollege besproken worden of we een nieuwe laag asfalt kunnen leggen, zodat het wél goed ‘bolt’. Zo willen we toch nog skateplezier voorzien voor Zandhovense jongeren.”