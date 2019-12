Sinterklaas deelt cadeautjes uit op ‘weggeefplein’ Annelin Marien

04 december 2019

15u56 0 Zandhoven Sinterklaas komt normaal gezien pas op 6 december, maar voor de kinderen van Zandhoven maakte hij een uitzondering. De troon van de goedheilig man stond vandaag namelijk al op het pleintje aan het gemeentehuis van Zandhoven, dat voor de gelegenheid 'weggeefplein’ werd gedoopt.

Na een mooi sinterklaasfeest voor kinderen uit kansarme gezinnen op 30 november, had Sinterklaas nog een heleboel mooie geschenken over voor alle andere kinderen van Zandhoven. Herman Janssens (75) en Hildegarde De Jongh (62) organiseren nu al drie jaar ‘Sinterklaas komt ook voor jou’, waarbij ze speelgoed inzamelen voor kansarme kinderen uit de gemeente. “Maar er wordt telkens zoveel speelgoed gesponsord, dat we de andere kinderen in Zandhoven er ook nog gelukkig mee kunnen maken!”, zegt Hildegarde.

Apotheose

En het weggeefplein was zeker een succes: zo’n 80 kinderen kwamen langs om Sinterklaas te ontmoeten, en een cadeautje in ontvangst te nemen. Met een bonnetje in de hand schoven de kinderen aan bij Sinterklaas om bij hem op schoot te gaan, en daarna mochten ze een pakje kiezen van de mooi versierde tafels. “Sinterklaas was met een grote blauwe camionette gekomen, helemaal volgeladen met speelgoed, en daar is nu nog één doos van over!”, lacht Hildegarde. “Het was misschien wel het meest succesvolle weggeefplein van de drie jaren dat we dit organiseerden, een prachtige apotheose.”

Want Hildegarde en haar team van ‘Sinterklaas komt ook voor jou’ zijn aan hun laatste jaar toe. Hildegardes gezondheid laat het niet meer toe nog een jaar te organiseren, maar de toekomst van officiële Sinterklaas van Zandhoven Herman blijft verzekerd. Waarschijnlijk nemen de schepen van Jeugd Jelle Lauwereys en het OCMW in samenwerking met de jeugdverenigingen van Zandhoven de organisatie van het weggeefplein over.