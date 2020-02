Sigrid Naedts van Het Pannenhuis wint voor tweede jaar op rij een Lion D’Or Annelin Marien

26 februari 2020

20u03 0 Zandhoven Sigrid Naedts (52) van Het Pannenhuis in Massenhoven mag voor de tweede keer de Lion D’Or voor beste horecapersoonlijkheid op haar naam schrijven. Op de prijsuitreiking, maandagavond in Schelle, ontving ze een oorkonde en een beeldje. “Pure keuken in combinatie met een huiselijke sfeer: daar komen klanten voor terug.”

Een Lion D’Or is een ereprijs voor handelszaken die zich al jaren in de kijker hebben geplaatst en een bijzondere waardering verdienen. Zo’n Lion D’Or mag Sigrid Naedts uit Massenhoven voor het tweede jaar op rij op haar naam schrijven. Ze baat al 26 jaar restaurant Het Pannenhuis uit in de Kerkstraat. “Ik had helemaal niet verwacht dat het mogelijk was om een tweede keer te winnen, de wonderen zijn de wereld nog niet uit!”, lacht Sigrid. “Natuurlijk ben ik heel tevreden, want ook al ben ik ondertussen 26 jaar bezig, zo’n prijs geeft je toch het gevoel dat je goed bezig bent en het motiveert om nog beter te doen. We doen dan ook ons best om Het Pannenhuis constant te vernieuwen en verbeteren.”

Het Pannenhuis werd als winnaar geselecteerd uit zeven genomineerden, en wel 2000 horecazaken schreven zich in voor een Lion D’Or. “Het is een vrij strenge selectie, het hele plaatje moet kloppen. De jury geeft uiteindelijk voor 60% een score, de andere 40% wordt gestemd door de klanten. Daar had ik een heel goede score, ik heb veel klanten die achter mij staan!” (lees verder onder de foto)

Vier generaties

Het Pannenhuis is al vier generaties van de familie Naedts, van alle Massenhovenaars woont de familie al het langst op dezelfde plaats. “Samen met het kasteel en de oude pastorie behoort Het Pannenhuis tot het oudste pand van ons dorp”, vertelt Sigrid. “Het moet begin 18e eeuw gebouwd zijn. In 1884 kochten mijn bedovergrootouders het, en werd het een herberg. Mijn grootmoeder maakte er een café van, en ook mijn moeder baatte Het Pannenhuis uit als café. Een café zag ik niet zitten, dus in 1993 renoveerde ik Het Pannenhuis naar een brasserie en werd het door de jaren heen een restaurant. Op die manier blijft de familietraditie al vier generaties bewaard!”

Als sinds haar kindertijd droomde Sigrid ervan om kok te worden. “Toen ik mijn communie deed, wilde ik graag kok worden, en daar ben ik nooit meet vanaf gestapt. Horeca zal wel in de genen zitten, als je alle vorige generaties Naedts in Het Pannenhuis bekijkt!” Na haar studies hotelschool heeft Sigrid dan ook haar droom waar kunnen maken door als chef en gastvrouw Het Pannenhuis uit te baten. “De klanten worden huiselijk onthaald, ik probeer hen een ‘thuisgevoel’ te geven. Daarnaast serveer ik pure keuken, bijvoorbeeld paling in’t groen op grootmoeders wijze of hoppescheuten: daarvoor komen de klanten terug.”