Side By Side toont koppels die trouwfoto’s namen in Bautersemhof vroeger en nu Annelin Marien

09 september 2020

17u37 0 Zandhoven Op het privédomein Bautersemhof in Zandhoven gaat zaterdag een originele expositie van start. Initiatiefneemster is Elisabeth Ryelandt, de bewoonster van het Bautersemhof. 55 panelen tonen 32 koppels die vroeger hun trouwfoto’s lieten nemen in het park, na zoveel jaren opnieuw gefotografeerd door kunstfotografe Jessica Hilltout. Zaterdag wordt de tentoonstelling officieel geopend in aanwezigheid van de burgemeester van Zandhoven en de koppels op de foto’s.

Het Bautersemhof is een privédomein in Zandhoven, maar van 13 september tot en met 31 oktober kan je het park gaan ontdekken tijdens een wandeling langs de 55 panelen van de tentoonstelling Side By Side. Naar schatting honderd tot tweehonderd echtparen hebben de afgelopen veertig jaar in de tuin van het Bautersemhof hun trouwfoto’s laten maken. Een ontmoeting met zo'n echtpaar bracht kasteelbewoonster Elisabeth Ryelandt op een origineel idee.

”Ik raakte per toeval met die mensen aan de praat en zo kwam ik te weten hoe hun leven in de loop der jaren verder is geëvolueerd”, opent Elisabeth. “Ik dacht: zou het niet leuk zijn als ik nog meer koppels kan vinden en er een kunstzinnig project aan verbind? Ik wilde van zo veel mogelijk echtparen vernemen hoe het hen na hun trouwdag is vergaan. Ik deed een oproep via lokale media gericht aan deze koppels en of ze opnieuw gefotografeerd wilden worden. Maar liefst 32 koppels engageerden zich en zonden hun oude huwelijksfoto’s in.”

Elisabeth nam Lucia Vreys onder de arm als communicatieverantwoordelijke en Patricia De Peuter als kunstcurator. Kunstfotografe Jessica Hilltout fotografeerde de koppels opnieuw op dezelfde plek en startte gesprekken met elk koppel, waarbij ze peilde naar de kernwaarden en energieën die zij aan elkaar binden. “Oude ‘huwelijksplaatjes’ worden in deze tentoonstelling geconfronteerd met oprechte portretten van koppels die in het echte leven staan. Je kan in de brochure in enkele woorden lezen hoe het hen is vergaan, en de nieuwe foto vergelijken met de oude. Zo is er een koppel dat hun gehandicapte zoon is verloren: op de foto zie je mooi hoe dat een impact heeft gehad op hun leven. Die foto heeft ook een symbolische plaats gekregen naast een dode boom, om hun zoon te eren. Ernaast staat een boom met klimop, als symbool voor het leven dat ondanks alles toch doorgaat.”

De tentoonstelling is gratis te bezoeken van woensdag tot en met zondag, van 10 tot 17 uur. Reserveren is verplicht. Er zijn ook verschillende formules mogelijk voor een rondleiding met gids.