Senioren gaan uit de bol op valentijnsfuif: “Het plezier straalt van ieders gezicht” emz

14 februari 2020

17u56 0 Zandhoven Afgelopen vrijdagnamiddag hebben ongeveer 250 senioren het beste van zichzelf gegeven op de complimentenfuif in de Toverfluit in Halle-Zoersel. Op de swingende nummers van liveband ‘ENJOY’ werd stevig gedanst. Voor de senioren uit zeven buurgemeentes was dit een onvergetelijke namiddag. “Niet alleen het dansen zelf, maar ook het toekijken is plezant. Het geluk straalt van ieders gezicht”, lacht Suzanna Maes (68) uit Malle, die al voor het derde jaar op rij aanwezig is.

Op vrijdag 14 februari organiseerden de gemeentes Zoersel, Malle, Zandhoven, Brecht, Schilde, Schoten en Wijnegem in kader van een samenwerkingsverband rond geestelijke gezondheidszorg voor het negende jaar op rij een complimentenfuif. Ook dit jaar was het een daverend succes. “Eigenlijk zouden we dat twee keer per jaar moeten doen”, zegt Cindy Van Paesschen (N-VA), Zoerselse schepen voor Welzijn. Dat beaamt ook uitbater Erik Van Reeck: “Op die manier blijven de senioren in beweging.”

‘Den trage’

Voor Achiel Lenaerts (69) uit Massenhoven is het de eerste keer dat hij kwam dansen op de complimentenfuif. “Zelf zit ik in een seniorenvereniging in Massenhoven, waar ik ook mensen probeer samen te brengen. Ik vind dit dan ook een prima initiatief. Samen met mijn vrouw heb ik al heel wat op de dansvloer gestaan. Wij zijn vooral fan van ‘den trage’. Het is hier heel plezant”, lacht Achiel.

Voor de volgende editie hebben de zeven buurgemeentes grootse plannen. “Ter ere van het tienjarig jubileum willen we een groter bandje uitnodigen”, zegt Van Paesschen. Dat zal dan met de opvolger van Eddy zijn, die de Toverfluit te koop heeft gezet. “In april word ik er 69. Al vijftien jaar lang baat ik de Toverfluit uit. Sinds de eerste editie van de complimentenfuif sta ik dus achter de toog. Hopelijk zal de volgende eigenaar ook achter het idee staan”, besluit Eddy.