Schrijf een postkaartje tijdens de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid AMK

02 oktober 2020

11u55 0 Zandhoven Tijdens de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid, van 1 tot 10 oktober, kan je in het gemeentehuis en bibliotheken van Zandhoven een gratis postkaartje ophalen om te versturen naar iemand die wel een opkikkertje verdient. Zandhoven werkte daarbij in samenwerking met Brecht, Malle, Schilde, Schoten, Wijnegem en Zoersel een campagne uit rond geestelijke gezondheid.

Van 1 tot 10 oktober wil de gemeente Zandhoven tijdens de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid de aandacht vestigen op het belang van veerkracht. Dat doet ze onder de noemer ‘Samen Veerkrachtig: Zorg voor elkaar, zorg voor veerkracht’.

“Het leven zoals we dat kennen, wordt dit jaar serieus op zijn kop gezet. Voor veel mensen gaat deze verandering gepaard met onzekerheid, angst of stress. Het coronavirus heeft niet alleen gevolgen voor onze fysieke gezondheid, maar heeft ook een grote impact op de geestelijke gezondheid van de bevolking. Om deze onzekerheid goed door te komen is de veerkracht van mensen cruciaal", klinkt het bij de gemeente.

Concreet kan iedereen in deze periode een gratis postkaartje versturen en aan de eigen mentale gezondheid werken via de 10-stappen van ‘fit in je hoofd’. De postkaartjes zijn te verkrijgen op het gemeentehuis en in de bibliotheken.