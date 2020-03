Scholen in Zandhoven blijven tijdens de paasvakantie open voor opvang Annelin Marien

27 maart 2020

14u20 1 Zandhoven De scholen in Zandhoven zullen tijdens de paasvakantie de huidige regeling voor opvang gewoon voortzetten. Dat werd donderdagavond op de gemeenteraad ( De scholen in Zandhoven zullen tijdens de paasvakantie de huidige regeling voor opvang gewoon voortzetten. Dat werd donderdagavond op de gemeenteraad ( die via Conference Call verliep) beslist.

Mieke Maes, schepen voor Kinderopvang (CD&V), liet op de gemeenteraad weten dat de kinderopvang in de scholen tijdens de paasvakantie gewoon blijft doorgaan zoals ze nu is. Scholen blijven dus ook tijdens de paasvakantie open wanneer ouders hun kinderen thuis niet kunnen opvangen. De leerkrachten blijven in de paasvakantie hun beurtrol dus gewoon verderzetten, de voor- en naschoolse opvang wordt zoals altijd door De Stekelbees geregeld. “We hoeven dus geen aparte vrijwilligers te zoeken voor de lokale opvang van kinderen, want de leerkrachten nemen hun verantwoordelijkheid mee op en willen het regime dat nu geldt tijdens de paasvakantie verder ondersteunen”, aldus burgemeester Luc Van Hove (CD&V).