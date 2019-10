Sarah (27) kreeg een epileptische aanval, en vond haar anonieme redders via een oproep op Facebook Annelin Marien

28 oktober 2019

17u26 1 Zandhoven ‘Gezocht! De mensen die mij tijdens een epileptische aanval hebben gevonden in Viersels Gebroekt en de ambulance hebben gebeld. Eeuwige dankbaarheid!’ Die boodschap verspreidde Sarah Cornelis (27) zondag via Facebook, en met succes. Via haar oproep vond ze haar redders, onder wie Beatrice Van de Woestyne (70) uit Zoersel.

Een rustige wandeling in het Viersels Gebroekt liep zondag helemaal verkeerd voor Sarah. “Ik ga de laatste tijd veel wandelen, om tot rust te komen. Ik neem dan geen gsm of portefeuille mee, en ga alleen met de hond. En plots ging het licht uit. Ik heb nog een ambulancier bij mij zien staan, en ben afgevoerd naar spoed, maar verder kan ik me niets herinneren totdat ik in het ziekenhuis lag. Een groep wandelaars zou me gevonden hebben, en zij hebben dan ook de ambulance gebeld, maar ik wist niet wie ze waren. Daarom mijn oproep op Facebook, zodat ik hen kon bedanken.”

Sarah kreeg een epileptische aanval ten gevolge van stress. “Ik heb nooit epilepsie gehad, tot begin dit jaar. Toen krijg ik voor de eerste keer een aanval. Ik heb een heel zwaar jaar gehad, en ik heb ook gezondheidsproblemen en een burn-out. Daardoor maakt mijn lichaam soms kortsluiting, en krijg ik een aanval. Ik hoopte in januari dat het bij die éne keer zou blijven, maar ondertussen heb ik al vier aanvallen gehad, waaronder gisteren.”

Bewusteloos

Beatrice Van de Woestyne uit Zoersel was een van de anonieme redders van Sarah. Ze zag haar oproep op Facebook, en stuurde haar een berichtje. “Ik ken Sarahs mama heel goed, maar ik wist gisteren niet dat het Sarah was die we hadden geholpen!”, vertelt Beatrice. Zij was met een groep van ongeveer tien wandelaars in het Viersels Gebroekt toen ze Sarah in de verte zagen vallen. “Ik liep op kop, en een 50-tal meter voor me zag ik in de andere richting een dame aankomen met een hond. Ze stond wat aan de kant, en toen zag ik dat ze viel. Ik dacht nog even dat ze vooruit getrokken werd door haar hond en daarom viel, maar toen ik dichterbij kwam, zag ik dat ze bewusteloos lag. Ze was gelukkig niet ín de beek gevallen, want dan weet ik niet of we haar hadden kunnen redden! Ze heeft veel geluk gehad dat ze niet met haar gezicht in het water is gevallen.”

Chip van hond

Beatrice belde meteen de ambulance, want Sarah was aan het schokken en trillen, en was buiten bewustzijn. “Dat was heel akelig om te zien. De ambulance was er gelukkig snel, maar ik moest hen gaan opwachten aan de Veerstraat, want we konden niet uitleggen waar Sarah juist lag. Een paar van onze groep zijn dan bij haar blijven zitten. De politie is ook gekomen, en aan de hand van de chip van haar hond konden ze haar adres vinden. Zij hebben haar hond dan terug naar huis gebracht, en haar vriend, die nog thuis zat, op de hoogte gebracht.”

Na een avondje op spoed mocht Sarah gelukkig naar huis. Maar ze weet niets meer van het moment dat ze viel totdat ze in het ziekenhuis lag, dus had ze haar redders dus niet meer persoonlijk kunnen bedanken. “Ondertussen heb ik via Facebook al vier van mijn redders kunnen vinden, ik ben hen eeuwig dankbaar!”