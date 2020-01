Ruiterschool Beggard organiseert nu ook zomerkampen met stokpaardjes AMK

10 januari 2020

14u25 0 Zandhoven Ruiterschool Beggard uit Zandhoven biedt al enkele schoolvakanties ponykampen met miniatuurpaardjes aan, maar sinds dit jaar komt daar een extraatje bij: rijden op een stokpaardje, of ‘hobbyhorsing’. Vlaams vicekampioen stokpaardrijden Axelle Koninckx (18) uit Zoersel zal er telkens een demonstratie geven.

Al enkele jaren kunnen kinderen van 4 tot 12 jaar deelnemen aan kampen met miniatuurpaardjes in de krokus-, paas- en zomervakantie, waarbij ze de falabella’s of miniatuurpaardjes versieren en verzorgen en ook een ritje kunnen maken op een echte pony. Nu ‘hobbyhorsing’ of stokpaardrijden overgewaaid is naar ons land, besloot Sonja Tilleman van Beggard om ook die hype in hun ponykampen te integreren.

“Stokpaardrijden is momenteel heel populair”, aldus Sonja. “Het is dus zeker een meerwaarde voor onze kampen, ook omdat Axelle Konickx elk kamp een demonstratie komt geven. Zij woont achter onze hoek, en wilde dat dus graag doen.” Axelle Koninckx werd onlangs nog tweede op het Vlaams kampioenschap stokpaardrijden. Sonja’s dochter Laura, een leeftijdsgenote van Axelle, zal de kampen begeleiden. Daarbij maken de kinderen zelf een stokpaardje met een kous, en na die knutselactiviteit zullen ze er zelf op ‘rijden’.

Het eerste kamp vindt plaats in de krokusvakantie, daarna volgt nog een kamp in de paasvakantie (13/4-17/4) en twee in de zomervakantie (6/7-10/7 en 3/8-7/8). Inschrijven voor de krokus- en zomerkampen kan via beggard@telenet.be. Een kamp van maandag tot vrijdag kost 250 euro, inclusief middagmaal en vieruurtje, maar de kinderen kunnen ook voor één dag boeken (50 euro).