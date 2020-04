Ruben (21) maakt spannende zoektocht door Zandhoven: “Voor wie tijdens wandeling eens wat anders wil doen” Annelin Marien

15 april 2020

14u30 0 Zandhoven Een kleinzoon die een stoffig dagboek van zijn grootvader Felix op zolder vindt, met daarin het geheim van de Legende van Zandhoven: zo start de spannende zoektocht die Ruben Van der Meirsch (21) maakte om Zandhovenaars te entertainen tijdens de coronacrisis. “Ikzelf heb me geamuseerd tijdens het maken ervan, hopelijk kunnen anderen er nu ook plezier aan beleven!”

Ruben is leider bij Chiro Zandhoven en heeft een eigen bedrijfje, Amaze, waarmee hij escaperooms maakt: raadsels en puzzels in elkaar steken is hem dus niet vreemd. Omdat de opdrachten voor Amaze momenteel stil liggen, besloot hij een leuke zoektocht door Zandhoven te maken met als rode draad een fictieve legende over de gemeente. “Het is een zoektocht voor alle Zandhovenaars, jong en oud, die tijdens hun wandeling eens wat anders willen doen”, aldus Ruben.

Escaperooms

Ruben studeerde Multimediatechnologie en maakte vorig jaar samen met een medestudent een escaperoom als eindwerk. “We kregen de smaak te pakken, dus richtten we ons bedrijfje Amaze op. Nu onze projecten on hold staan omdat de escaperooms dicht zijn, zit ik zoals iedereen in mijn kot en had ik veel tijd om een leuke zoektocht te maken: om Amaze wat te promoten, maar vooral om mezelf en andere Zandhovenaars bezig te houden in deze tijden. Ikzelf heb me geamuseerd tijdens het maken ervan, hopelijk kunnen anderen er nu ook plezier aan beleven!” (lees verder onder de foto)

De wandeling duurt ongeveer twee uur en gaat langs de belangrijkste gebouwen in de gemeente zoals het gemeentehuis en de brandweer, maar ook door bos en kleine wandelpaden die je anders misschien nog niet ontdekt had. “Ik zocht eerst een bestaande legende over Zandhoven om mijn verhaal op te baseren, maar die vond ik niet, dus heb ik een fictief verhaal tussen de zoektocht geweven. Dan ben ik met mijn zus op pad gegaan door het centrum en heb ik plekken uitgezocht waar je opdrachten en raadsels moet uitvoeren. Alles wat je nodig hebt om de raadsels op te lossen, bevindt zich in het straatbeeld en de natuur, ik heb dus geen fiches opgehangen. Het boekje dat je kan downloaden is alles wat je nodig hebt!”

Wie wil deelnemen kan de zoektocht hier downloaden.