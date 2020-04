Rotondes op N14 krijgen make-over Annelin Marien

27 april 2020

17u12 0 Zandhoven Twee rotondes op de N14 in Zandhoven worden door de gemeente grondig aangepakt. De rotonde aan Lidl kreeg al een opknapbeurt, die aan de Vierselbaan krijgt binnenkort een make-over.

Normaal staat Agentschap Wegen & Verkeer in voor het onderhoud van de twee rotondes maar de gemeente heeft die taak nu op zich genomen. “Die aan Pulderbos onderhouden we al jaar en dag zelf, dus wilden we ook het onderhoud van de andere twee op ons nemen", aldus burgemeester Luc Van Hove (CD&V). “Zo willen we de rotondes aantrekkelijker maken voor passanten.”

Het originele idee was om er beplanting te laten aanleggen door Zandhovense tuinaannemers, met een reclamebordje van het bedrijf erbij. “Maar dat mocht niet, want zo’n bord zou de automobilisten afleiden”, aldus de burgemeester. “Daarom zal de gemeente de rotondes zelf beplanten. Dat is al gebeurd aan de rotonde aan Lidl, dat aan de Vierselbaan wordt in de volgende weken aangepakt.”