Rommelmarkt Chiro Viersel verhuist naar Netekanaal Annelin Marien

25 juni 2019

11u27 3 Zandhoven De jaarlijkse rommelmarkt van Chiro Viersel wordt dit jaar in een nieuw jasje gestoken. De datum blijft ongewijzigd, namelijk de tweede zondag van oktober, maar de rommelmarkt moet door de werken in Massenhoven verhuizen van Viersel-dorp naar het Netekanaal. Ook zal Chiro Viersel dit jaar met inschrijvingen werken.

Niet Viersel-centrum, maar de dijk langs het Netekanaal zal op zondag 13 oktober vol rommelmarktkramers staan. Door de werken aan de brug in Massenhoven, en omdat de Herentalsebaan een aanrijroute voor de brandweer moet blijven en een hoofdomleiding is naar Lier, moet de jaarlijkse rommelmarkt verhuizen. Samen met de gemeente, politie, brandweer en waterwegen is beslist om de rommelmarkt te laten doorgaan langs het Netekanaal (adres Nederviersel in Viersel).

Ook nieuw dit jaar: er zal met inschrijvingen worden gewerkt. Door de grote drukte vorig jaar, er waren 500 standplaatsen maar er moest toch een heel deel marktkramers naar huis worden gestuurd, kunnen geïnteresseerden zich inschrijven via www.chiroviersel.be. Zo kan voor elke standhouder de nodige ruimte worden voorzien. Bij inschrijving wordt ook meteen gevraagd om te betalen (er wordt gerekend aan €2/lopende meter, inclusief auto).

De leiding van Chiro Viersel zal komende maanden enkele rommelmarkten afgaan om flyers uit te delen. Aan hen kan steeds meer uitleg gevraagd worden over de werking, of op rommelmarkt@chiroviersel.be. Waar de rommelmarkt in 2020 zal doorgaan, in het dorp of aan het Netekanaal, wordt nog geëvalueerd na deze editie.