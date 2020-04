Recyclagepark Zandhoven opnieuw open, maar dan ‘gefaseerd’: nummerplaat bepaalt wanneer je binnen mag Annelin Marien

01 april 2020

12u31 5 Zandhoven Het recyclagepark in Zandhoven is sinds 17 maart gesloten ten gevolge van het coronavirus. Ondertussen besliste Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) dat de parken gecontroleerd weer open mogen vanaf dinsdag 7 april. Dat zal in Zandhoven ‘gefaseerd’ gebeuren: de nummerplaat van je auto wordt gebruikt om te bepalen wanneer je het recyclagepark mag betreden.

Op 7 april mag het recyclagepark in Zandhoven weer open. Omdat mensen na drie weken thuis met veel afval zitten, verwacht de gemeente dat het druk zal zijn in het recyclagepark. Om de wachtrij zoveel mogelijk te beperken en ‘social distancing’ te bewaren, kiest de gemeente voor een ‘gefaseerde’ heropening.

Laatste cijfer

Om te bepalen wanneer iemand het recyclagepark mag betreden, zal het laatste cijfer van de nummerplaat van je wagen worden gebruikt. Met het laatste cijfer 0 of 1 heb je toegang op dinsdag 7 en 14 april, 2 of 3 op woensdag 8 en 15 april, 4 of 5 op donderdag 9 en 16 april, 6 of 7 op vrijdag 10 en 17 april en 8 of 9 op zaterdag 11 en 18 april. Heb je een nummerplaat zonder cijfer? Dan kan je aansluiten bij de cijfers 8 of 9 op zaterdag 11 april en 18 april. Deze regeling blijft twee weken van kracht, tot en met 18 april.

Het park zal van dinsdag tot en met zaterdag telkens open zijn van 9 tot 16:30. De zomerregeling met avondopening zal pas in werking treden op dinsdag 21 april. De gemeente vraagt ook om enkel te komen als het écht nodig is, in de auto te blijven wachten als je in de rij staat, contact met anderen te vermijden, met zo weinig mogelijk personen te komen, geen asbest mee te brengen en contactloos te betalen. Enkel personenwagens, eventueel met aanhangwagen, worden toegelaten.

Meer over Zandhoven

politiek