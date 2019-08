Recyclagepark twee dagen dicht door brand Annelin Marien

21 augustus 2019

17u23 0 Zandhoven Het recyclagepark in de Populierenhoeve in Zandhoven is twee dagen gesloten door een brand. Het groenafval is gisteren spontaan in brand gevlogen, waardoor de brandweer en de gemeentewerkers het afval de hele nacht hebben moeten blussen. Op vrijdag zal het recyclagepark weer open zijn.

Het recyclagepark in Zandhoven heeft vandaag sowieso zijn sluitingsdag, maar ook morgen blijft het gesloten. Het groenafval dat er ligt, is spontaan in brand gevlogen. Gisteren kwam een firma het afval hakselen om het te gebruiken voor biocentrales, waardoor er een hele hoop gehakseld groenafval lag. Door de warmte binnenin die stapel, met wel temperaturen tot 70 graden, is het afval beginnen smeulen en roken.

Burgemeester Luc Van Hove: “We hebben meteen de brandweer erbij geroepen, die van 18 uur tot wel 2 uur ‘s nachts aan het blussen zijn geweest. Ook onze gemeentewerkers met de kraan hebben meegeholpen om de stapel afval op kleinere stapels te leggen, zodat het makkelijker geblust kon worden. We konden er ook voor kiezen om de stapel gecontroleerd te laten uitbranden, maar dat vonden we geen optie, omdat de rook nogal een stevige geur met zich meebrengt. Voor de mensen die in de straat wonen, is dat niet zo aangenaam als de vensters openstaan. Daarom hebben we de hele hoop ondersteboven gehaald en tot in het midden geblust.”

Het recyclagepark ligt nu dus nog vol stapels afval en natte smurrie. Dat wordt vandaag en morgen opgeruimd. “Het is een serieus werk, om al dat afval te verplaatsen, nat te sproeien, en op te ruimen. Zowel de brandweer als de mannen van de kraan hebben hard gewerkt, buiten de uren, dat is zeker een bedankje waard.”, aldus de burgemeester. Vanaf vrijdag is iedereen terug welkom in het recyclagepark.