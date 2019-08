Pulse Demi Balemans doet mee aan internationale modellenwedstrijd Annelin Marien

09 augustus 2019

16u03 1 Zandhoven Misschien komt de volgende Heidi Klum wel uit Pulle? Demi Balemans (22), een Pulse schone, doet mee aan Top Model Europe, een internationale modellenwedstrijd. In de categorie fotomodel overleefde ze al twee voorrondes van de wedstrijd, waarbij ze honderden andere deelnemers achter zich liet. “Mijn droom is een modellencarrière, al van kleins af aan, en ik ben van plan die droom realiteit te maken!”

De uit Essen afkomstige Pulse Demi Balemans heeft grote ambities in de modellenwereld. Zonder enige ervaring schreef ze zich in voor een internationale modellenwedstrijd, en tot haar grote verrassing liet ze al honderden andere deelnemers achter zich in twee selectierondes. “Ik ben al mijn hele leven gefascineerd door de modellenwereld, fashion en beauty”, zegt Demi. “Maar ik zat in een relatie, en mijn toenmalige vriend wou niet dat ik aan modellenwedstrijden meedeed. Nu ben ik bijna een jaar single, en heb ik terug wat zelfvertrouwen gevonden. Toen ik Top Model Europe op social media voorbij zag komen, heb ik dan maar de stap gewaagd, en me ingeschreven.”

Professionele fotoshoot

Eerst moest Demi online een vragenlijst invullen en een foto doorsturen, waarmee ze uit duizenden inschrijvingen geselecteerd werd. Vervolgens werd ze uitgenodigd op een selectie in Antwerpen en Brussel. “In Antwerpen moest ik me voorstellen aan de jury: vertellen wat mijn hobby’s zijn, waarom ik wil meedoen, en een loopje maken naar de jury en terug, zodat ze ons goed konden zien. Een paar weken later was er ook een selectiemoment in Brussel, waar we een fotoshoot hadden met een professionele fotograaf uit Parijs. Nu is de stemronde begonnen, waarbij de stemmen van het publiek opgeteld worden bij de punten van de jury.”

Weinig ervaring, maar ambitieus

Het is dus met spanning afwachten of Demi geselecteerd is voor de volgende ronde, de halve finale. “Op 18 augustus loopt de stemronde af, en krijg ik een mail of ik erbij ben of niet.” Maar Demi is positief. “De jury was enthousiast, en zeker omdat ik nog maar zo weinig ervaring heb. Ik heb er goede hoop op!” En er staat heel wat op het spel: naast een prijzenpakket en zichtbaarheid tijdens verschillende evenementen, krijgen de winnaars van Top Model Europe een vijf tot tien dagen durend verblijf in het buitenland waarin ze hun fashionportfolio kunnen realiseren.

Videoclip

Ervaring in de modellenwereld heeft Demi nog niet. Ze speelde onlangs wel al eens mee in een videoclip van een Vlaamse zanger, en sindsdien heeft ze aanbiedingen gekregen om zich in te schrijven voor een andere schoonheidswedstrijd, en zelfs om covermodel te worden. “Maar eerst wil ik deze wedstrijd afwachten”, zegt Demi. “Als Top Model Europe niets wordt, mag ik op de aanbiedingen ingaan, maar zolang deze wedstrijd loopt, kan ik niets anders aannemen.”

“Het komt ineens allemaal op me af, en dat is best spannend. Ik ben lang tegengehouden door mijn ex, maar nu ben ik er helemaal klaar voor. Waarom ook niet? Als er iets van komt, zoveel te beter, en anders heb ik de ervaring maar gehad. Mijn droom is een modellencarrière, al van kleins af aan, en ik ben van plan die droom realiteit te maken.”