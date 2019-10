Pulse chocolatier in Gault&Millau voor beste chocolatiers AMK

02 oktober 2019

15u23 0 Zandhoven Maandag werd de gids ‘Gault&Millau’s Selection of the Finest Chocolatiers in Belgium and Luxembourg’ voorgesteld, en daar staat ook een Pulse chocolatier in. Roel Dom (48) opende in 2008 zijn atelier in Pulle, en met de vermelding in de gids is Dom de eerste chocolatier die voor Zandhoven de Gault&Millau haalt.

In de gids staat een uitgebreide selectie van 88 chocolatiers in België en Luxemburg die de selectieproeven hebben doorstaan, en daar is ook Roel Dom bij. Hij is even verrast als blij met de vermelding in de gids. “Ik zit al 35 jaar in de stiel, van vader op zoon, dus het is een fijne verrassing dat ik vermeld word in de Gault&Millau. Ik weet eigenlijk niet hoe ze me hebben gevonden, misschien is er een mystery klant langsgeweest van Gault&Millau? Maar mijn ervaring zal er ook wel wat mee te maken hebben.” Roel Dom werd namelijk tweede in de Belgische editie van de World Chocolate Masters, en hij nam deel aan de wereldtentoonstellingen van Shanghai en Yeosu-Zuid Korea.

Roel groeide op in de banketbakkerszaak van zijn ouders in Mortsel en leerde er, als zesde van de generatie, ook de stiel. Al snel zocht hij meer uitdagingen en vond die in de verwerking van chocolade. Binnen de zaak van zijn ouders startte hij een chocolaterie op en bouwde zo meer dan 25 jaar ervaring op. Sinds 2008 maakt hij in zijn atelier in de Dennenlaan in Pulle artisanale pralines, confiserie en biscuiterie, en in 2017 opende hij ook een winkel op de Grote Markt in Lier. Zijn creativiteit is te proeven in bijvoorbeeld een nieuw gamma van vier pralines waaronder ‘Sprankelend roze’, een ganache van ruby chocolade met een karamel van Japanse mierikswortel met een praliné van pinda, en ook ‘Blauwe sprankel’, gevuld met een compote van abrikoos met een ganache van lavendel.