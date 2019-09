Pulle Plezier neemt vliegende start met seniorendansnamiddag AMK

19 september 2019

16u54 1 Zandhoven Op het kermisplein in Pulle is het weer een heel weekend feest! Jong en oud kan er nog tot zondag een bezoekje brengen aan de spiegeltent. Vandaag was het de beurt aan oud: de Pulse senioren zetten het feestweekend in gang met een seniorendansnamiddag.

Donderdagnamiddag konden de senioren van Pulle hun beste beentje nog eens bovenhalen op muziek van dj Michel in de spiegeltent. OKRA-Ziekenzorg organiseerde een seniorennamiddag, met vrije toegang. Vrijdagavond staat er nog een afterwork op het programma, van 19 tot 1 uur, met DJ Layton Grey. Voor de inkom betaal je 12 euro, een glas cava is inbegrepen! Zaterdag is de spiegeltent het decor voor Pulle Fest, met de Koperdieven en dj Marco, en op zondag kan je van Pulle Fest bekomen in het Spiegelcafé. De kinderen amuseren zich op springkastelen of laten zich schminken, de volwassenen sluiten het weekend af met een rustig drankje.