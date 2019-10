Pralines proeven op de open atelierdag van Laurens Pralines Annelin Marien

07 oktober 2019

Zandhoven Chocoladeliefhebbers kunnen zaterdag hun hart ophalen bij Laurens Pralines in Massenhoven. Naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van de Massenhovense chocolatier kan je er gratis genieten van proevertjes en demonstraties.

Zaterdag kan je van 10 tot 18 uur terecht in de Kerkstraat bij Laurens Pralines om te kijken, ruiken en proeven van de chocolade die Laurens er al 25 jaar ambachtelijk bereidt. Een leuke verrassing: er zal ook een nieuwe praline worden voorgesteld! “Maar hoe die zal smaken, houden we nog even geheim tot zaterdag!”, lacht Laurens Couwels. “Deze open atelierdag is vrij uniek, want we doen zoiets slechts om de vijf jaar. Nu onze zaak 25 jaar bestaat, is het opnieuw tijd om de mensen eens een kijkje te laten nemen in het atelier, tijdens een dag van demonstraties en proevertjes. De gasten krijgen een woordje uitleg over de pralines en hoe we ze maken. Er zal ook een barista met koffie aanwezig zijn, en er is voor elke gast een geschenkje!”