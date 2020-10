Plan voor dorpspark Massenhoven licht aangepast na 100 bezwaarschriften Annelin Marien

08 oktober 2020

12u20 1 Zandhoven Er kan nu toch gestart worden met de aanleg van een nieuw dorpspark in Massenhoven, nadat het plan lichtjes gewijzigd werd. In februari kon het plan nog niet op de steun van alle Massenhovenaars rekenen, Er kan nu toch gestart worden met de aanleg van een nieuw dorpspark in Massenhoven, nadat het plan lichtjes gewijzigd werd. In februari kon het plan nog niet op de steun van alle Massenhovenaars rekenen, en werder er 100 bezwaarschriften ingediend . “Aan de essentie van het plan is niets veranderd, maar we komen nu beter tegemoet aan onze inwoners”, aldus burgemeester Luc Van Hove (CD&V).

De gemeente Zandhoven wil tegen begin 2021 een nieuw dorpspark in Massenhoven klaar hebben. De kleine weggetjes die in de wijk Vogelzang achter de tuinen lopen zouden omgetoverd worden tot een centraal wandelpad, een verbinding van aan het kanaal rond de kerk tot aan het kasteel van Montens. Daarvan zouden voetgangers en fietsers gebruik kunnen maken om van de ene kant van het dorp naar de andere te gaan zonder gebruik te moeten maken van de Kerkstraat. De weg wordt aangeplant met heesters en bomen, en van het oude sportveld in asfalt wordt een groen plein gemaakt met zitbanken. Het budget voor die opwaardering van Massenhoven: 400.000 euro.

Inheemse bomen

Maar tot verbazing van burgemeester Luc Van Hove (CD&V) werden er in februari 100 bezwaarschriften ingediend. De argumenten in dat bezwaarschrift zouden daarbij niet helemaal kloppen: er zouden meer dan 100 bomen sneuvelen, maar het zou juist de bedoeling zijn om extra bomen aan te planten. “De provincie heeft uiteindelijk beslist dat ons plan zonder problemen kan uitgevoerd worden, al zijn er twee kleine aanpassingen”, aldus Van Hove. “We wilden twee soorten uitheemse bomen planten, maar dat moeten er inheemse worden. Ten tweede wilden we twee bomen die naast het weggetje staan wegdoen, maar die moeten blijven staan. Verder is er aan de essentie van het plan niets veranderd. Ik heb ook geen probleem met die beslissing, als we zo beter aan onze inwoners tegemoet kunnen komen.”

Normaal werd dit najaar begonnen aan de aanleg van het park. “Het plan heeft nu wel enkele maanden vertraging opgelopen. Hopelijk kunnen we dit plantseizoen, dat wil zeggen ten laatste in het voorjaar van 2021, nog beginnen. Anders zal het voor volgend najaar zijn.”