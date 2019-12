Paul Nagels vervangt Pieter Helsen als gemeenteraadslid Annelin Marien

20 december 2019

15u14 0 Zandhoven Pieter Helsen (N-VA) nam donderdag ontslag uit de gemeenteraad van Zandhoven, partijgenoot Paul Nagels neemt zijn plaats in. In oktober hield burgemeester Luc Van Hove (CD&V) nog een preek over dat de gemeenteraad “geen duivenkot is”.

Paul Nagels heeft gisteren op de gemeenteraad zijn eed afgelegd als gemeenteraadslid voor N-VA. Pieter Helsen liet begin deze maand weten dat hij ontslag nam uit de gemeenteraad. Burgemeester Luc Van Hove gaf op de gemeenteraad van oktober nog een donderpreek toen Emily Sterkmans ontslag nam uit de gemeenteraad voor N-VA. “Een gemeenteraad is geen duivenkot”, haalde hij uit. “Dit is ook weinig respectvol naar de kiezers toe, en het is weinig representatief. De kandidaat van CD&V met de minste stemmen had bijvoorbeeld meer stemmen dan de opvolgers van N-VA. Deze stoelendans is Zandhoven onwaardig.” Nu is er dus opnieuw een ander gemeenteraadslid voor N-VA, maar burgemeester Luc Van Hove liet deze wissel deze keer in alle stilte voorbijgaan. “Je kunt niet elke keer boos worden”, laat hij nog weten.