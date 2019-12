Papiercontainer van Okra Pulderbos op Molenheide verdwijnt: “Prijzen zijn ingestort” AMK

04 december 2019

15u54 0 Zandhoven Al jarenlang zamelt Okra Pulderbos oud papier en karton in op de Molenheide, maar daar komt nu een einde aan. Okra heeft bekendgemaakt dat de inzameling van papier wordt stopgezet, omdat de prijzen voor oud papier zijn ingestort. Okra benadrukt dat het niet om een eigen keuze gaat, maar dat CVB Recycling voorlopig geen container meer wil plaatsen.

CVB Recycling, het bedrijf dat de papiercontainer kwam ophalen, is de laatste komen halen, maar heeft er geen nieuwe geplaatst. De papiercontainer verdwijnt voor onbepaalde duur omdat de papierprijs gekelderd is, en dat tot nader bericht van het recyclingbedrijf. “Indien we toch een container zouden blijven plaatsen, moeten we betalen om hem op te halen, en dat is niet de bedoeling”, zegt Luc Janssens, voorzitter van Okra Pulderbos. “Het is dus geen eigen keuze om de container niet te plaatsen, en we wachten hoopvol af tot de crisis voorbij is. CVB Recycling heeft ons met zekerheid bevestigd dat ze dan terug een container zouden plaatsen, en dan beginnen we opnieuw.”

Verwendag voor 80-plussers

“Met de inzameling van het oud papier konden we de leden van Okra, van wie er toch een groot percentage is met een beperkt pensioen, laten genieten van onze bijeenkomsten en feesten aan democratische prijzen. Zo was het kerstfeest verschillende jaren gratis, en organiseerden we een verwendag voor 80-plussers. Maar de werking van Okra zal nu gewoon verder gaan, en we bekijken wat de toekomst breng”, zegt Luc Janssens nog.

Inwoners van Pulderbos kunnen hun papier en karton altijd gratis inleveren op het recyclagepark, en het wordt maandelijks aan huis opgehaald door de vuilkar.