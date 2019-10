Pannenkoeken eten ten voordele van Ziekenzorg Pulle Annelin Marien

07 oktober 2019

11u49 2 Zandhoven Met suiker, of toch liever met siroop? Op zondag 13 oktober organiseert Ziekenzorg Pulle weer haar Pannenkoekendag, waar je naar believen lekkere pannenkoeken kan komen eten.

Vanaf 14 uur tot 19 uur is iedereen welkom in parochiecentrum De Griffel in de Dorpsstraat in Pulle voor lekkere pannenkoeken. Ziekenzorg (Samana) Pulle organiseert al voor de 32e keer een Pannenkoekendag: de medewerkers van Ziekenzorg bakken er met liefde pannenkoeken en dienen ze met de glimlach op. Voor wie na de pannenkoek nog iets op kan, worden er ook fruitvlaaien opgediend, en de dorst lessen kan je met een biertje of frisdrank.