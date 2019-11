Padel, yoga en Zandhoven Trail tijdens Warmste Sportweek AMK

22 november 2019

10u52 0 Zandhoven Al voor het derde jaar op rij organiseert de gemeente Zandhoven de ‘Warmste Sportweek van Zandhoven’, in het kader van Music For Life. Je kan tijdens de week van 14 tot 22 december deelnemen aan een heleboel sportieve activiteiten, van padellen tot yoga. De opbrengst van al dat sportief geweld gaat naar twee goede doelen, De Zandschakel en Colombia Solidariteit.

Na het succes van vorig jaar, met meer dan 1000 sporters en een opbrengst van 7500 euro, heeft de sportdienst van de gemeente samen met het team van sportcomplex Het Veld opnieuw een ‘Warmste Sportweek van Zandhoven’ in elkaar gestoken. Er werd gekozen voor een gevarieerd programma, zodat iedereen kan deelnemen.

Zandhoven Trail

Gedurende de hele week (van zaterdag 14 tot zaterdag 21 december) kunnen teams (dames, heren en gemengd) deelnemen aan het padeltornooi. Op zondag 15 december kom je tot rust tijdens de initiatie yoga. Dinsdag 17 december staat er een badmintontornooi voor 50-plussers op het programma. Op woensdag 18 december is het de beurt aan de kinderen: zij kunnen hun gang gaan tijdens de binnenspeeldag for life. Diezelfde dag staat ook het wekelijks fit-uurtje in teken van het goede doel.

Op vrijdag 20 december werd gekozen voor een nieuwe activiteit ter vervanging van de blacklight sportdag: de Family Fun for life. Tijdens dit gezellige spel nemen teams van vrienden, familie of buren het tegen elkaar op in een aantal proeven. De Warmste Sportweek wordt op zaterdag 21 december afgesloten met de ‘Zandhoven Trail for life’, een loop- of wandeltocht van 6 of 12 kilometer door Zandhoven én dwars door Zandhovense gebouwen.

Twee goede doelen

De opbrengst van De Warmste Sportweek van Zandhoven gaat volledig naar twee goede doelen. Joris Geens, schepen van sport: “Dit jaar kiezen we voor twee goede doelen, Colombia Solidariteit en De Zandschakel. Dat zijn twee organisaties uit Zandhoven die we een warm hart toedragen en dus hopelijk een mooie cheque kunnen overhandigen.”

Je kan een uitgebreide programmafolder afhalen op de dienst Sport & Jeugd of je vindt het volledige programma ook op de website van de gemeente. Inschrijven is voor sommige activiteiten verplicht en kan bij de dienst Sport & Jeugd via 03 410 16 65 of sport@zandhoven.be.