Overzicht: hier kan je nog eten bestellen in Zandhoven Annelin Marien

17 maart 2020

13u13 3 Zandhoven Nu alle horecazaken verplicht gesloten zijn tot en met 3 april, bieden niet enkel frituren en afhaalchinezen maaltijden aan. Wij lijsten de Zandhovense restaurants op met afhaal- en levermogelijkheden.

Cali Cantina

Bij streetfoodbar Cali Cantina in de Langestraat in Zandhoven kon je je frietjes, burgers, taco’s of fingerfood sowieso al via take-out bestellen, maar het restaurant breidt nu ook uit met een leverdienst. Je kan bestellen bij Cali Cantina van donderdag tot zondag vanaf 17 uur, bestellen kan telefonisch op 0473/19.42.79. Voor delivery kan Cali Cantina enkel cashbetalingen ontvangen. Leveren kan in Zandhoven vanaf 30 euro, in Massenhoven, Pulderbos en Halle vanaf 35 euro en in Pulle, Viersel, Oelegem en Zoersel vanaf 45 euro.

www.calicantina.be

Langestraat 59, 2240 Zandhoven

Kempens Kiekekot

Ook wie zin heeft in kip moet deze tijden niet verhongeren. ‘t Kempens Kiekekot in Viersel is namelijk 7 op 7 open voor afhaalgerechten. Je kan bestellen via 03/234.02.39 om af te halen tussen 17 uur en 21 uur.

www.kempenskiekekot.be

Liersebaan 350, 2240 Zandhoven