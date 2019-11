Ouders van Chiara organiseren herdenkingscafé, opbrengsten gaan naar nieuw jongerentehuis Annelin Marien

05 november 2019

18u30 2 Zandhoven Vrijdag, 8 november, wordt een moeilijke, maar ook een mooie dag voor Niki Geentjens en Tim Peeters uit Pulderbos. Ze organiseren een herdenkingscafé voor hun dochter Chiara, die drie jaar geleden op 16-jarige leeftijd uit het leven stapte. 8 november is haar verjaardag, en na een succesvolle eerste editie van het herdenkingscafé vorig jaar, gaan de opbrengsten dit jaar naar de oprichting van een jongerentehuis voor 12- tot 25-jarigen in Zandhoven. “Wij hebben onze dochter niet kunnen helpen, maar we willen andere jongeren met psychische problemen wel de kans geven om geholpen te worden”, zegt vader Tim.

Een sereen samenzijn aan het kampvuur, met drankjes, hamburgers en soep: vrijdag 8 november herdenken Tim en Niki hun dochter Chiara met een herdenkingscafé in Buf-Fête in Pulle. Chiara was 16 jaar toen ze in 2016 uit het leven stapte. “Het is de tweede keer dat we het herdenkingscafé organiseren, op Chiara’s verjaardag”, vertelt mama Niki. “Vorig jaar, op het eerste herdenkingscafé, dachten we dat er vooral dichte vrienden en familie zouden komen, maar er is 450 man op afgekomen! Ouders uit de wijde omgeving die hetzelfde hebben meegemaakt kwamen er rust zoeken, of met lotgenoten praten. We merken dat veel mensen er steun uit halen, ook mensen die Chiara niet hebben gekend.”

Wij hebben ons na de dood van Chiara vaak afgevraagd waarom wij nooit zo’n huis in de buurt hebben gehad. Niki en Tim

Vorig jaar ging de opbrengst van het herdenkingscafé naar De Warmste Week, maar ondertussen zijn Tim en Niki begonnen met de opbouw van een jongerentehuis in Zandhoven. En dat tehuis is al vrij ver gevorderd. “We hopen dat we in het voorjaar van 2020 kunnen starten", zegt Tim. “Het is de bedoeling dat het tehuis op termijn een OverKop-huis wordt. Jongeren kunnen er gewoon binnenstappen om er tot rust te komen, en er zullen ook gratis één-op-één therapiesessies gegeven worden.”

Leegte opvullen

Het jongerenhuis moet een leegte opvullen, want er is in de regio weinig of geen mogelijkheid voor jongeren van 12 tot 25 jaar om gratis psychologische hulp te krijgen. “Wij hebben ons na de dood van Chiara vaak afgevraagd waarom wij nooit zo’n huis in de buurt hebben gehad”, zegt Niki. “We hebben alles voor onze dochter gedaan, van hypnotherapie tot opnames, psychiaters en medicatie, maar tot na haar dood hebben wij nooit weet gehad van zulke huizen voor jongeren. De vraag blijft of het onze dochter had kunnen helpen, maar we willen door het tehuis in Zandhoven op te richten andere jongeren met problemen wél de kans geven om geholpen te worden.”

Tim en Niki kunnen alleszins op veel steun rekenen. Een 80 vrijwilligers hebben zich al aangemeld, en de gemeente Zandhoven huurt het pand voor het jongerentehuis, op de Vierselbaan naast het postgebouw. “We hadden nooit gedacht dat we zoveel medewerking gingen krijgen, zowel van de middenstand en sponsoring van bedrijven, als van mensen rondom ons. We willen ook met andere gemeentes samenwerken, want het tehuis is niet enkel bedoeld voor jongeren uit Zandhoven, maar eerder voor heel de regio Kempen.” Met de opbrengsten van het herdenkingscafé op Chiara’s verjaardag, zullen Tim en Niki het jongerentehuis verder afwerken.