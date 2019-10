Oudercomité Klavertje Viersel verrast leerkrachten met vernieuwde personeelskamer Toon Verheijen

06 oktober 2019

Het oudercomité van school Klavertje Viersel heeft zaterdag de leerkrachten van de school eens flink in de bloemetjes gezet. Figuurlijk dan want het oudercomité nam met verschillende vrijwillige handen de personeelskamer onder handen. Er werden wat schilderwerken uitgevoerd, er kwamen nieuwe meubeltjes en de leerkrachten hebben voortaan ook een televisiescherm in hun kamer. “Wij zijn een heel klein schooltje in Viersel en hebben net geen 100 leerlingen maar dit neemt niet weg dat ons oudercomité er altijd staat voor ons”, vertelt een van de juffen. “We hebben er een extra ‘werkdag’ van gemaakt om de ouders een ‘dikke’ dank je wel te zeggen voor al het harde werk. “