Oud-strijder roept op om Belgische vlag uit te hangen op V-Day Annelin Marien

07 mei 2020

10u58 1 Zandhoven Op 8 mei is het exact 75 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog in Europa eindigde. Deze dag ging de geschiedenis in als ‘Victory in Europe Day’ (VE-day). De gemeente Zandhoven herdenkt deze historische dag door op 8 mei om 15 uur alle kerkklokken te laten luiden. Daarbij roept de laatste oud-strijder van Zandhoven, Willy Bontinck (92), op om de Belgische vlag uit te hangen.

Voor V-dag had de gemeente Zandhoven normaal gezien wat meer plannen dan enkel het luiden van de kerkklokken. Zandhoven zou de grafplaatjes voor alle gesneuvelden in Groot-Zandhoven inhuldigen en er stond ook een speciale fietsroute op de planning. Door het coronavirus moesten deze plannen wijken, en worden enkel de klokken feestelijk geluid om 15 uur.

Oud-strijder Willy Bontinck vraagt aan de inwoners van de gemeente Zandhoven om de Belgische vlag uit te hangen. “Nu onze vrijheid beperkt is, beseffen we des te meer hoe kostbaar deze is. Laten we op 8 mei 2020 stilstaan bij de toen herwonnen vrijheid en vrede”, aldus Willy. “Laten we onze helden in gedachten nemen. Zij het je grootvader de oud-strijder, een gesneuveld familielid, een weggevoerde, iemand die de oorlog doormaakte... Vandaag zijn allen die ons deze coronacrisis doorhelpen onze helden, maar laten we onze helden van 75 jaar geleden niet vergeten!”