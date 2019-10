Opruimcoach komt tips geven in bib AMK

10 oktober 2019

14u00 1 Zandhoven Op woensdag 23 oktober van 20 uur tot 22 uur organiseert de bib van Zandhoven een lezing met opruimcoach Cathy Bogaerts.

Opruimcoach Cathy (uit Lier) geeft tips zodat ook jij tijd en energie vindt om datgene te doen wat echt belangrijk is. “Als thuisblijfmoeder heb ik het vak ‘houd-het-huis-op-orde’ kunnen perfectioneren”, vertelt Cathy. “Samen met mijn echtgenoot run ik Bluebits bvba, waarvan ik de administratie voor mijn rekening neem. Om mijn hobby’s, muziek en theater, te kunnen combineren met de zaak en ons gezin, werd ‘planning’ een essentieel onderdeel van mijn bestaan. Ik wil heel graag mijn ervaring delen met diegenen voor wie orde en planning géén tweede natuur is. Op die manier wil ik hen helpen rust te vinden.”

De lezing vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis in Zandhoven, Liersebaan 12. Inschrijven via bibliotheek@zandhoven.be of 03 484 54 45