Opnieuw negatief advies voor windmolens in Viersel en Massenhoven AMK

18 november 2019

15u44 5 Zandhoven Na een negatief advies van de gemeente en maar liefst 1.244 bezwaarschriften van inwoners, geeft ook de Gewestelijke Omgevingsvergunningencommissie (GOVC) opnieuw een negatief advies voor de twee windmolens die de firma W-Kracht in Viersel en Massenhoven wil plaatsen. Dat laat burgemeester Luc Van Hove weten. Minister Zuhal Demir heeft nog tot half januari om een beslissing te nemen.

Er kwam eerder al een negatief advies van de provincie, de gemeente en het gewest voor de windmolens die W-Kracht wil plaatsen aan het Albertkanaal langs Waterschap in Viersel en Bisschoppenhof in Massenhoven. Er werden toen ook 888 bezwaarschriften van inwoners ingediend tegen de planning, maar die telden niet meer na een nieuwe aanvraag van W-Kracht voor windmolens van 10 meter lager zijn dan de 150 meter die eerst gepland was. Daarom moesten er nieuwe adviezen worden uitgebracht, en werden ook 1.244 nieuwe bezwaarschriften ingediend. De gemeente bleef bij haar standpunt, en ook de GOVC geeft opnieuw een negatief advies aan de minister voor de twee windmolens.

Minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) heeft nog tot half januari om een beslissing te nemen. Eerder verleende toenmalig minister Joke Schauvliege (CD&V) de vergunning tegen alle negatieve adviezen in, de Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigde die.