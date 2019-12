Openingsuren en tarieven van recyclagepark wijzigen AMK

30 december 2019

10u57 0 Zandhoven Vanaf 1 januari veranderen zowel de openingsuren als de tarieven van het recyclagepark in Zandhoven. Voortaan is het park open op woensdag en gesloten op maandag, en worden een aantal afvalsoorten betalend.

Vanaf 1 januari 2020 zal het recyclagepark steeds op maandag gesloten zijn. Verder breiden de openingsuren uit. Op zaterdag is het park altijd een uur langer open (van 8:30 uur tot 12:30 uur) en op weekdagen in de winterperiode (1 oktober tot 31 maart) zal het park tot 16:30 uur geopend zijn. In de zomer (1 april tot 30 september) blijft de avondopening doorgaan op donderdag. Dan zal je doorlopend afval kunnen afleveren van 12 tot 19 uur. Op weekdagen is het recyclagepark dan geopend van 9 tot 16 uur, op zaterdag van 8:30 uur tot 12:30 uur.

Niet enkel de sluitingsdag en de openingsuren wijzigen op 1 januari. Door de stijgende verwerkings- en transportkosten moesten ook de tarieven herbekeken worden. Roofing (0,25 euro/kg), groot huisvuil (0,25 euro/kg), hout (0,25 euro/kg, asbestcement (0,25 euro/kilo), bouw- en sloopafval (0,04 euro/kg) en landbouwfolie (0,02 euro/kg) worden betalend. Groenafval, plastieken verpakking (uitgezonderd landbouwfolie), harde plastiek, papier en karton, metalen, vlak glas, piepschuim en elektrische en elektronische apparaten blijven wel gratis.