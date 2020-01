Opening nieuw vrijetijdscentrum Zandhoven brengt misschien ook sociaal restaurant met zich mee AMK

24 januari 2020

12u32 0 Zandhoven De opening van het nieuwe vrijetijdscentrum in Zandhoven, gepland voor 2022, brengt misschien ook een nieuw sociaal restaurant met zich mee. Dat vertelde schepen van Sociale Zaken Mieke Maes (CD&V) gisteren op de gemeenteraad, nadat de oppositie opperde voor de opening van zo'n sociaal restaurant.

Ward Peeters (N-VA) bracht gisteren op de gemeenteraad het punt van collega-raadslid Monique Suls (N-VA) (die verontschuldigd was) aan de orde om in elke deelgemeente een sociaal restaurant te organiseren. “In de buurgemeenten komt daar wel wat volk op af, en ook in Zandhoven zijn er mensen die het moeilijk hebben of eenzaam zijn”, vertelt hij.

Schepen van Sociale Zaken Mieke Maes (CD&V) haalde aan dat dit geen nieuw punt is: “In de vorige legislatuur hebben we het daar al regelmatig over gehad, en we willen dit zeker opnieuw bekijken. Maar daarvoor willen we wachten op de bouw van ons nieuw vrijetijdscentrum. Daarin zou één sociaal restaurant kunnen komen voor heel groot-Zandhoven, één of twee dagen per week.” Het nieuwe vrijetijdscentrum in de Amelbergastraat (met bib, jeugdhuis en een multifunctionele zaal) staat gepland voor 2022. “Tegen dan kunnen we bekijken op welke dag van de week we een sociaal restaurant kunnen organiseren, in het vrijetijdscentrum”, zegt Mieke Maes nog.