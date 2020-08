Openbaar onderzoek gestart voor nieuwe hoogspanningskabels in Massenhoven Annelin Marien

11 augustus 2020

13u48 0 Zandhoven Elia, de Belgische hoogspanningsnetbeheerder, heeft een vergunningsaanvraag ingediend voor de uitbreiding en versterking van de 380kV-hoogspanningslijn tussen hoogspanningsstation Massenhoven en hoogspanningsstation Van Eyck in Kinrooi. Als de omgevingsvergunning wordt toegekend, starten de werken vanaf begin 2021 en worden ze eind 2024 afgerond.

De bestaande elektriciteitskabels tussen hoogspanningsstations Massenhoven en Van Eyck vormen een lijn van ongeveer 92 kilometer lang en situeren zich in de provincies Antwerpen en Limburg. De luchtlijn overspant in totaal 15 gemeenten, namelijk Zandhoven, Grobbendonk, Herentals, Olen, Geel, Laakdal, Meerhout, Ham, Balen, Hechtel-Eksel, Oudsbergen, Peer, Bocholt, Bree en Kinrooi.

Versterking elektriciteitsnet

Elia plant met het project Massenhoven-Van Eyck een versterking van het Belgische elektriciteitsnet in de provincies Antwerpen en Limburg. “De versterking van de hoogspanningslijn Massenhoven-Van Eyck is essentieel om meer hernieuwbare energie beter te kunnen transporteren via het Belgische elektriciteitsnet. Bovendien verhoogt dit project de import- en exportmogelijkheden van elektriciteit tussen België en Nederland”, klinkt het bij Elia.

Op 8 juni heeft Elia de omgevingsvergunningsaanvraag ingediend. Het openbaar onderzoek start op vrijdag 14 augustus en loopt tot zaterdag 12 september. Wordt de vergunning toegekend, zal de bestaande bovengrondse luchtlijn in twee fasen voorzien worden van een nieuw type elektriciteitsdraden die meer stroom kunnen vervoeren. De werken starten vanaf begin 2021 en worden eind 2024 afgerond.