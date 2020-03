Ook Zandhovense kinderen gaan op ‘berenjacht’ tijdens de coronacrisis Annelin Marien

23 maart 2020

11u02 0 Zandhoven Heb jij tijdens je wandeling door de gemeente ook al enkele teddyberen achter het raam gespot? In heel Vlaanderen gaan steeds meer kinderen op ‘berenjacht', om de verveling tijdens de coronacrisis tegen te gaan.

Nu iedereen best zoveel mogelijk ‘in zijn kot’ blijft, is het een van de overheidsadviezen om dagelijks een korte wandeling te maken in de eigen buurt om de coronacrisis ook mentaal gezond door te komen. Wandelen is voor veel kinderen saai, daarom heeft de oproep om met kinderen op ‘berenjacht’ te gaan de laatste dagen veel succes. Er worden steeds meer teddyberen achter de ramen gespot, die kinderen tijdens de wandeling moeten zoeken. Ook in Zandhoven verschijnen er steeds meer beren in het straatbeeld!