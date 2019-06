Ook in 2020 trekken Zandhovenaren naar Colombia voor vrijwilligerswerk Kristof De Cnodder

11 juni 2019

16u49 0 Zandhoven In de zomer van 2020 zal er opnieuw een groep mensen uit Zandhoven en omstreken naar het Colombiaanse bergdorp Villarica trekken om er vrijwilligerswerk te gaan doen.

In augustus vorig jaar gingen 31 (vooral jonge) mensen uit Zandhoven en omgeving naar Villarica, het geboortedorp van Zandhovens pastoor Alvi Vasquez. De groepsleden hielpen er gedurende een maand een rusthuis opknappen, een jeugdbeweging opstarten en Engelse les geven op school.

“Na afloop hielden we een evaluatie en die viel grotendeels positief uit”, vertelt Sofie Ghielens, één van de mensen achter de actie. “Al vrij snel waren we het er over eens dat er een vervolg moest komen. Een terugkeer in 2019 bleek organisatorisch niet mogelijk, maar in 2020 zijn we opnieuw weg. Dat zal van ongeveer half juli tot half augustus zijn.”

Welk concreet project men komend jaar wil ondersteunen, wordt vrijdag bekend gemaakt tijdens een infovergadering in de Pulse parochiezaal De Griffel (vanaf 20 uur). “Iedere gemotiveerde persoon is welkom, ook iets oudere mensen of niet-inwoners van Zandhoven”, benadrukt Sofie Ghielens. “Deelnemers aan de trip moeten wel meerderjarig zijn en iedereen dient zijn eigen vliegticket te betalen. Vermoedelijk zal dit ongeveer 900 euro kosten. Ter plaatse kunnen we verblijven bij gastgezinnen. In dat opzicht is het handig als je een mondje Spaans spreekt. Voor de deelnemers organiseren we overigens een minicursus Spaans.”

In de komende maanden zullen er verschillende benefietacties op poten worden gezet om het project in Colombia financieel te ondersteunen.