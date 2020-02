Ongeadresseerd drukwerk minder belast voor ondernemers uit eigen dorp Annelin Marien

21 februari 2020

14u38 1 Zandhoven Sinds 1 januari 2020 wordt ongeadresseerd reclamedrukwerk belast om milieuredenen, zo ook in Zandhoven. Gisteren werd op de gemeenteraad echter een regel goedgekeurd om ondernemers en verenigingen uit de eigen gemeente vrij te stellen van deze belasting.

Het huis-aan-huis verspreiden van ongeadresseerd reclamedrukwerk wordt sinds 1 januari belast in de gemeente Zandhoven, maar het gemeentebestuur stelt met een soort ‘achterpoortje’ haar eigen ondernemers vrij van deze milieubelasting. Van de overheid mag de gemeente de eigen inwoners niet positief discrimineren door hen gewoonweg vrij te stellen van deze belasting, maar dat kan wel door twee regels die gisteren goedgekeurd zijn op de gemeenteraad. Ten eerste wordt vanaf nu alle reclamedrukwerk dat kleiner is dan een A4 niet meer belast. “Dat zijn er sowieso niet zo veel, en die zijn meestal van onze eigen middenstand”, aldus burgemeester Luc Van Hove (CD&V). Meervoudige drukwerken, zoals folders en reclameblaadjes, worden voor de eerste twee uitgaves niet belast. “Vanaf drie uitgaves moet je wel vanaf de eerste uitgave betalen, maar onze eigen ondernemers geven meestal maar één of twee folders uit. Op deze manier valt 99% van onze eigen ondernemingen erbuiten, maar worden grote ketens wel nog belast.” Ter info: de belastingen op een A4 kosten 10 tot 30 euro en op meervoudig drukwerk 20 tot 60 euro (naargelang de deelgemeente).