Om ter snelst waterskiën op Albertkanaal: Diamond Race is na jaartje pauze weer terug Annelin Marien

26 juni 2019

Zondag kan je opnieuw gaan supporteren naast het Albertkanaal tijdens de bekende waterskiwedstrijd, de Diamond Race. Na een jaar ertussenuit organiseert Viersel Waterski Club de 34ste editie van de race.

Al 34 jaar organiseert Viersel Waterski Club, één van de grootste racewaterskiclubs in België, de Diamond Race in het Albertkanaal. Behalve in 2018: toen kon de Diamond Race niet doorgaan door gezondheidsproblemen van de voorzitter van de Vierselse Waterski Club. Gelukkig zorgde de club toen voor een alternatief, de International World Race.

Dit jaar kan de Diamond Race wel gewoon plaatsvinden. Samen met de gemeente Zandhoven kon de club de internationale wedstrijd organiseren, waar het publiek vanaf 11 uur gratis naar kan komen kijken. Waar de laatste jaren telkens een 8.000 à 10.000 mensen op de wedstrijden afkwamen, hopen de organisatoren dit jaar 12.000 à 15.000 toeschouwers te trekken. Voor bezoekers die van iets verder komen, is er een camping.

Om 11 uur starten de U8, een uur later zijn de nieuwelingen aan de beurt, en de kids komen om 13 uur. Om 14 uur starten de mannen in Formule 3, gevolgd door de ladies in F1, F2 en F3. Als afsluiter strijden de mannen in formule 1 en 2 om de eerste plaats. Om 19 uur worden de prijzen uitgereikt.