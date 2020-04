Nu ook natuurgebied De Lovenhoek afgesloten door brandgevaar: “Gebruik onze trage wegen of het dorpscentrum voor een weekendwandeling” Sander Bral

25 april 2020

13u55 0 Zandhoven De burgemeesters van Zandhoven, Grobbendonk en Vorselaar hebben beslist om het natuurgebied De Lovenhoek volledig te sluiten omwille van brandgevaar. Sinds begin deze week heerst er code rood in de provincies Antwerpen en Limburg.

Omwille van de aanhoudende droogte en het extreem hoog risico op brandgevaar, hebben de burgemeesters van Zandhoven, Grobbendonk en Vorselaar in samenspraak met de gouverneur, de brandweer en de eigenaars van het natuurgebied, beslist om de toegang tot De Lovenhoek af te sluiten.

“We begrijpen dat het om een erg moeilijke beslissing gaat in coronatijden”, zegt Luc Van Hove (CD&V), burgemeester van Zandhoven. “Maar we mogen geen enkel risico nemen. We moeten nu handelen voor het te laat is. De afgelopen dagen zijn er in Vorselaar al enkele incidenten gebeurd.”

Oud-Turnhout

In Vorselaar en Grobbendonk werden de bossen al afgesloten omwille van dezelfde reden. Het klinkt unaniem dat toestanden zoals in Oud-Turnhout ten allen tijden voorkomen willen worden. Zo werden het Molenbos, Pidbabos en Philipsbos al gesloten.

“Een wandeling maken voor je fysieke en mentale gezondheid, blijft aangeraden”, benadrukt Van Hove. “Maak daarvoor zolang de droogte heerst, gebruik van onze trage wegen of ga eens op wandel in het centrum.”

Sinds begin dit week heerst er code rood in verschillende delen van het land. Dat wil zeggen dat de toegang tot natuurgebieden en bossen wordt afgeraden en dat vuur maken verboden is. Beheerders van parken en bossen zijn in verhoogde staat van paraatheid, net zoals de brandweerkorpsen. De brandtorens zijn bemand om branden snel op te sporen.