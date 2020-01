Nieuwe op- en afrit richting Antwerpen vanaf vrijdag 31 januari open voor verkeer AMK

29 januari 2020

17u28 1 Zandhoven De nieuwe op- en afrit van de E313 in Massenhoven richting Antwerpen is klaar. De op- en afrit werd volledig heraangelegd en omvat nu een dubbele rijstrook voor verkeer richting Lier en Zandhoven. In de loop van vrijdag 31 januari wordt de op- en afrit officieel opengesteld voor het verkeer.

De heraanleg van de op- en afrit was nodig om twee redenen: enerzijds om het hoogteverschil te overbruggen naar de nieuwe brug over het Albertkanaal, anderzijds om eronder een autotunnel te bouwen die de carpoolparking zal verbinden met het jaagpad en de Venstraat. De op- en afrit omvat un een dubbele rijstrook, om de capaciteit van de afrit te vergroten. Later, wanneer de afrit aangesloten wordt op de nieuwe brug, komt er een aparte afslagstrook richting Zandhoven om de verkeersdoorstroming nog te vergroten.

Op vrijdag 31 januari wordt de op- en afrit officieel opengesteld voor het verkeer. Bijgevolg wordt de tijdelijke op- en afrit over de carpoolparking volledig afgesloten. De openstelling van de op- en afrit verandert voorlopig niets aan de verkeerssituatie. Tijdelijke werflichten zullen het verkeer nog steeds in goede banen leiden. Zowel de politie als de signalisatieverantwoordelijken zijn vrijdag aanwezig om de lichtenregeling indien nodig bij te sturen.