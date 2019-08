Nieuwe kledingwinkel in centrum Zandhoven Annelin Marien

14 augustus 2019

16u48 4 Zandhoven Zandhoven heeft er een nieuwe kledingwinkel bij. Catherine Holbrechts opende vrijdag ‘Dressing Privé’ op de Liersebaan, vlak in het centrum van Zandhoven. Ze verkoopt er hippe, betaalbare dameskleding voor zowel jonge, als oudere dames die zich trendy willen kleden.

Op de gloednieuwe banner boven de winkel pronkt ‘Dressing Privé, Fashion Store’. “Die hangt er sinds vandaag!”, zegt Catherine trots, de eigenares van de nieuwe winkel. Catherine, afkomstig uit Kapellen, verkocht daar ook al kleren aan huis, maar dit is de eerste fysieke winkel die ze opent. “Een vriendin van mij heeft een bloemenzaak hier in Zandhoven, en via haar heb ik dit pandje kunnen bemachtigen. Maandag en dinsdag verkoop ik kleren in Kapellen, maar vanaf nu heb ik ook een echte winkel in Zandhoven, open van woensdag tot zaterdag. Zo’n echte winkel was al lang een droom. Ik kom dus met plezier elke dag van Kapellen om hier de winkel open te doen.”

Pop-up

Dressing Privé blijft sowieso nog 11 maanden in Zandhoven. “Eigenlijk is deze winkel een pop-up”, zegt Catherine. “Ik ga eerst eens proberen hoe het draait, maar het is wel de bedoeling dat ik na die 11 maanden hier kan blijven. Maar ik heb zeker al goede reacties gekregen. Ik denk dat de mensen hier blij zijn dat er nog een winkeltje bij is gekomen in Zandhoven.”

De kleding van Dressing Privé is hip, maar betaalbaar. T-shirts van rond de 40 euro, broeken van 60, jurkjes van 80, soms met een iets duurder of goedkoper stuk tussen. Je vindt er ook accessoires, handtassen, en parfums. “Elke week komt nieuwe kleding binnen, maar ik heb ook mijn vaste collecties”, aldus Catherine. “Ik probeer de prijzen betaalbaar te houden. Ik verkoop jongere kleding zoals jeans en t-shirts, maar ook klassiekere stukken. Zo wil ik een grote doelgroep vrouwen bereiken.”

Dressing Privé is open van woensdag tot zaterdag, van 10.30 uur tot 18.30 uur.