Nieuwe fietssuggestiestroken ondervinden al problemen AMK

22 november 2019

10u17 0 Zandhoven Nog maar een kleine maand geleden werden in Zandhoven nieuwe fietspaden aangelegd, maar de nieuwe fietssuggestiestroken in de Amelbergastraat in Zandhoven vertonen al problemen. De aannemer zoekt naar een gepaste oplossing.

Tijdens de herfstvakantie, eind oktober, werd in Zandhoven, Viersel en Pulderbos hard gewerkt aan nieuwe fietspaden. Het fietspad van de Herentalsebaan (Viersel), de Molenheide (Pulderbos) en de Amelbergastraat (Zandhoven) werden onder handen genomen: de fietspaden van de Molenheide en Herentalsebaan werden vernieuwd en voorzien van een nieuwe kleur. De Amelbergastraat kreeg nieuwe fietssuggestiestroken in gekleurde asfalt.

Maar die fietssuggestiestroken in de Amelbergastraat zijn niet zoals ze zouden moeten zijn. Esthetisch zijn de fietssuggestiestroken niet mooi afgelijnd, daarenboven vertoont het asfalt nu al afbrokkeling. De aannemer is op de hoogte gesteld van het probleem, erkent de problemen en onderzoekt nu de oorzaak. In overleg met het gemeentebestuur wordt er gezocht naar een gepaste oplossing.