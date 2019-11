Nieuwe fietspaden in Zandhoven, Pulderbos en Viersel Annelin Marien

07 november 2019

14u06 0 Zandhoven Het fietspad van de Herentalsebaan (Viersel), de Molenheide (Pulderbos) en de Amelbergastraat (Zandhoven) blinken onder een nieuwe laag asfalt. Gedurende de herfstvakantie werd er hard gewerkt aan de nieuwe fietspaden, die vanaf nu in gebruik worden genomen door het Zandhovense fietsverkeer.

Nadat de gemeente eerder een nieuw fietspad aanlegde in de Kerkstraat en de Pulsebaan, kan je vanaf nu ook op de Herentalsebaan, de Molenheide en de Amelbergastraat fietsen over gloednieuwe fietspaden. De fietspaden van de Herentalsebaan en Molenheide werden aangelegd met een gloednieuwe toplaag. Die is uitgevoerd in asfalt, waardoor het rijcomfort aanzienlijk wordt verhoogd. In Zandhoven zijn er in de Amelbergastraat nieuwe fietssuggestiestroken aangelegd. Het laatste ontbrekende stuk in de Amelbergastraat wordt zo snel mogelijk voorzien van dezelfde herkenbare kleur, afhankelijk van de weersomstandigheden. De komende jaren zullen nog meer investeringen volgen om de gemeente verder uit te bouwen als verkeersveilige en fietsvriendelijke gemeente.