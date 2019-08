Nieuwe collectie Groteletterboeken arriveert in bib AMK

16 augustus 2019

13u00

In de bib van Zandhoven is een nieuwe collectie Groteletterboeken gearriveerd. Het gaat over boeken in het Nederlands, maar er is ook keuze uit boeken in het Engels, Frans, Spaans en Italiaans voor wie graag boeken in vreemde talen leest. Groteletterboeken zijn bestaande romans of verhalen die worden heruitgegeven in een extra groot lettertype, tot wel twee keer zo groot als de normale grootte van letters, voor mensen wiens ogen de kleine lettertjes moeilijk kunnen lezen. De boeken zijn te herkennen aan de grote letter G op de kaft.