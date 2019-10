Nieuwe Burger King deelt meteen gratis Ghost Whopper uit Annelin Marien

23 oktober 2019

10u26 1 Zandhoven Na meer dan een jaar van geruchten opent Burger King op woensdagavond 30 oktober officieel de deuren van de nieuwe Burger King op de Liersebaan in Massenhoven. De opening gebeurt in halloweenstijl: elke klant die op donderdag langskomt in het gezelschap van een kind in griezelkostuum, ontvangt een gratis Ghost Whopper, de halloweenburger van Burger King.

Ghost Whopper is een tijdelijke halloweeneditie van de bekende Whopper hamburger, herkenbaar aan het spierwitte broodje met cheddarsmaak. Kevin Derycke, CEO bij Burger Brands Belgium, legt uit: “We willen Burger King Zandhoven als gloednieuw restaurant onmiddellijk op de kaart zetten. Qua timing van de opening lag het griezelthema zo voor de hand dat we deze stunt onmiddellijk zagen zitten. Het is bovendien herfstvakantie, dus kinderen kunnen zich volledig uitleven in deze verkleedpartij.”

Er gaan bij de nieuwe Burger King een 40-tal medewerkers aan de slag (20 crewleden en 20 studenten), onder leiding van franchisenemer Guy Kerremans. Er zijn 114 zitplaatsen binnen en 32 op het terras, het restaurant omvat daarnaast ook een drive-in en een grote Play King-speelruimte.